Roma, 28 dic. (LaPresse) – Un operaio è morto cadendo da una impalcatura a Roma, in via Merulana 177. Sul posto l’Asl e il funzionario di turno per la verifica del ponteggio interessato dall’incidente. Sono in corso i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

