Milano, 28 dic. (LaPresse) – Il contagio con la variante Omicron crea una risposta immunitaria capace di neutralizzare la variante Delta. È quanto emerso da uno studio, non ancora sottoposto a revisione paritaria, condotto da un gruppo di scienziati dell’Africa Health Research Institute guidati dal professor Alex Sigal. La ricerca è stata effettuata su 15 persone vaccinate e non vaccinate contagiate da Omicron e in un arco di 14 giorni “c’è stato un miglioramento della neutralizzazione del virus Delta, che è aumentata di 4,4 volte”, scrivono gli autori. Pur ammettendo che “non è chiaro se ciò che osserviamo è un’efficace neutralizzazione incrociata del virus Delta da parte degli anticorpi suscitati da Omicron o l’attivazione dell’immunità dovuta a precedente infezione e/o vaccinazione”, i ricercatori rimarcano che con Omicron che sta sostituendo la variante Delta, se effettivamente meno patogena di quest’ultima, “l’incidenza della malattia grave da Covid-19 si ridurrebbe e l’infezione potrebbe diventare meno dannosa per gli individui e la società”.

