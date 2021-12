Roma, 28 dic. (LaPresse) – “Il Centro Covid sta andando bene per quanto riguarda l’espressione della malattia, nel senso che la clinica sembra simile a quella osservata nei mesi scorsi, non c’è maggiore gravità. In prevalenza i bambini ricoverati hanno meno di 12 anni, molti sono sotto i cinque perché non vaccinati. Leggendo i miei posti letto occupati in questo momento, il più grande ha 16 anni, ci sono due bambini di sei giorni e altri di mesi, la metà sono bambini sotto i tre mesi”. Così Andrea Campana responsabile del Centro Covid dell’ospedale Bambino Gesù di Palidoro, contattato da LaPresse.

