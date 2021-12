Milano, 28 dic. (LaPresse) – La casa farmaceutica Pfizer annuncia che un vaccino contro il Covid-19 adattato per la variante Omicron potrebbe essere disponibile la prossima primavera. A dirlo, in un’intervista alla testata svizzera in lingua tedesca Blick, è la responsabile Pfizer per la Svizzera, Sabine Bruckner. “È troppo presto per sapere” se sarà necessaria questa versione aggiornata, ha spiegato Bruckner, aggiungendo che al momento si lavora in parallelo per capire l’efficacia del vaccino attuale sulla variante e per l’eventuale adattamento. “Se dovesse essere necessario si potrebbe produrre nell’arco di tre mesi”, ha aggiunto.

