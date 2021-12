Milano, 28 dic. (LaPresse) – Record di nuovi casi di Covid nel Regno Unito, 129.471 in un giorno, con 18 decessi registrati. Il dato non comprende la Scozia e l’Irlanda del Nord, mentre in Inghilterra è stato segnalato l numero record di 117.093 casi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata