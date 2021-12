Milano, 28 dic. (LaPresse) – Picco dei casi giornalieri in Valle d’Aosta che vede 253 nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte dei 93 registrati ieri: si tratta del maggior aumento di casi Covid in regione. È quanto emerge dal bollettino regionale. Nessun decesso nello stesso arco temporale; 1.379 gli attuali positivi con 2 terapie intensive, 29 ricoveri in reparto al Parini e 1.348 in isolamento domiciliare.

