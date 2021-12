Milano, 28 dic. (LaPresse) – Gli Stati Uniti hanno riportato oltre mezzo milione di nuovi casi di Covid-19, il record in un singolo giorno dall’inizio della pandemia. Il precedente record era di oltre 303.000 contagi. New York City in particolare affronta un’impennata di casi di Covid-19, con il tasso medio di positività che è salito al 19,97% nell’ultima settimana. Lo riportano i media Usa.

