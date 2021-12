Bruxelles, 28 dic. (LaPresse/AP) – Con una procedura d’urgenza, il Consiglio di Stato del Belgio ha sospeso la chiusura ordinata dal governo di parte del settore culturale, affermando che le nuove restrizioni imposte ai cinema per il coronavirus sono irragionevoli. In base alle nuove restrizioni che sono entrate in vigore domenica, i cinema, le sale da concerto e i centri d’arte sono stati obbligati a chiudere i battenti. Alcuni sono rimasti aperti per protesta. La misura è stata presa nonostante la valutazione del comitato scientifico che avvisava il governo che recarsi in tali luoghi non comporta rischi aggiuntivi per la salute pubblica. Il Consiglio di Stato belga ha potere di ribaltare le decisioni del governo che considera illegittime e ha stabilito che le misure riguardanti i teatri erano “non proporzionate” e non fornivano motivi sufficienti per “capire perché andare nei luoghi di spettacolo del settore culturale fosse particolarmente pericoloso per la salute pubblica”.

