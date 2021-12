Milano, 28 dic. (LaPresse) – “Gli Stati Uniti condannano gli attentati commessi il 24 dicembre dall’esercito birmano nello Stato di Kayah, che hanno ucciso almeno 35 persone, tra cui donne e bambini e due membri dello staff dell’organizzazione umanitaria internazionale Save the Children” e “la comunità internazionale deve fare di più” affinché i responsabili ne rispondano e per “prevenire il ripetersi di atrocità in Birmania, anche ponendo fine alla vendita di armi e tecnologia a duplice uso ai militari”. Lo afferma il segretario di Stato Usa, Antony Blinken.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata