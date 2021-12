Bari, 28 dic. (LaPresse) – Una donna di 45 anni è stata accoltellata all’addome, al torace e alle braccia ed è ricoverata in gradi condizioni all’ospedale San Paolo di Bari. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, a ferire la donna sarebbe stato il marito nel corso di una lite che sarebbe legata alla separazione. L’uomo è ricercato. La 45enne non sarebbe in pericolo di vita. L’accoltellamento è avvenuto in serata in una palazzina del rione Palese.

