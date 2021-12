Gerusalemme, 27 dic. (LaPresse/AP) – Israele consentirà alle persone con due dosi di vaccino contro il coronavirus di avere il booster dopo tre mesi, anziché cinque mesi come in precedenza. Lo ha reso noto il ministero della Salute. Il governo ha dichiarato di aver accorciato i tempi per aumentare l’immunità dato che la variante Omicron si sta rapidamente diffondendo in tutto il mondo. La nuova regola si applicherebbe ai vaccini prodotti da Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

