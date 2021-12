Milano, 27 dic. (LaPresse) – Non c’è stata alcuna “pretesa parzialità” né “persecuzione giudiziaria” nei confronti di Angelo Burzi, l’ex consigliere regionale del Piemonte che alla vigilia di Natale si è ucciso con colpo di pistola alla tempia a Torino. Lo scrive in una nota il procuratore generale di Torino, Francesco Saluzzo, rispondendo alle prese di posizione di alcuni esponenti politici: Burzi era stato condannato il 14 dicembre in appello a 3 anni di carcere nell’inchiesta Rimborsopoli. “Seppur con necessario garbo debbo intervenire sulle inaccettabili affermazioni di alcuni esponenti politici (anche passati) che hanno ritenuto di utilizzare la morte di un uomo per accuse del tutto false e contraddette dai fatti”, si legge nella nota. “La prima riguarda la pretesa parzialità nell’azione della Procura della Repubblica di Torino, prima, e della Procura generale presso la Corte di Appello di Torino (ufficio che io rappresento), dopo – continua Saluzzo – che avrebbero trattato situazioni analoghe o identiche in modo differente; par di capire a seconda del diverso colore politico”.

