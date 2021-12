Milano, 27 dic. (LaPresse) – “In terapia intensiva abbiamo il 75/80% di non vaccinati: se non ci fossero saremo in zona bianca. A questo si aggiunge che uno su due in area medica non è vaccinato” con “un’età media bassa e sono anche i casi più complicati”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luca Zaia nel punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera precisando che tra i ricoverati vaccinati pochi “hanno la prima dose, o hanno la seconda dose ma dopo 5-6 mesi: se avessimo tutti la terza dose non avremmo questi tassi di ricovero. Ieri – ha aggiunto – sono morte 5 persone a Padova, 4 non vaccinati”.

