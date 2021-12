Roma, 27 dic. (LaPresse) – Il Presidente nazionale dell’ANP, Antonello Giannelli, commenta così l’entrata in vigore del decreto festività: “Ritengo opportuno che le competenti autorità sanitarie riconsiderino l’utilizzo a scuola delle mascherine FFP2. Mi è ben chiaro che in passato il CTS ne aveva sconsigliato l’uso generalizzato ma le peculiarità della nuova variante Omicron potrebbero modificare tale valutazione. I ragazzi che utilizzano mezzi pubblici e dedicati già dovranno indossarle per raggiungere le scuole. I numeri dei contagiati di quest’ultime ore ci dicono che la fascia dei più piccoli è ancora quella più colpita, probabilmente perché tra loro i vaccinati sono ancora troppo pochi”.

