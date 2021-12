Milano, 27 dic. (LaPresse) – Nonostante la quinta ondata di pandemia di Covid-19 e l’aumento di casi per la variante Omicron, il governo ha deciso di non istituire il coprifuoco a Capodanno. Lo anticipa Bfmtv. Inoltre, l’inizio dell’anno scolastico non sarà posticipato e resta previsto per il 3 gennaio.

