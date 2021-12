Milano, 27 dic. (LaPresse) – Il governo francese punta sul pass vaccinale sul modello italiano. Per accedere a ristoranti, bar, musei, teatri, mediateche, seminari e fiere, palazzetti dello sport, impianti sportivi e spettacoli sarà necessario dimostrare di essere vaccinati, il test non sarà più sufficiente. Questa nuova norma, se approvata dal Parlamento, entrerà in vigore a partire dal 15 gennaio. Lo ha confermato il premier Jean Castex dopo il Consiglio dei ministri straordinario sul Covid.

