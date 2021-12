Milano, 27 dic. (LaPresse) – “Come potete facilmente intuire io e Chiara siamo positivi”. Lo annunciano Chiara Ferragni e Fedez con un video sulle loro pagine social. “Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri e ieri abbiamo fatto un molecolare – spiega Chiara -, il cui risultato è arrivato adesso e siamo positivi ma i bambini non si sa come per ora sono negativi”. “Motivo per il quale indossiamo mascherine in casa tutto il giorno e non possiamo mantenere distanza dovendoli accudire”, ha spiegato Fedez. “Siamo asintomatici e stiamo tutti bene, la nostra priorità è che i bambini stiano bene”, ha precisato.

