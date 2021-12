New York (New York, Usa), 27 dic. (LaPresse/AP) – I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti raccomandano di ridurre l’isolamento per gli americani che contraggono il coronavirus e per i loro contatti stretti da 10 a cinque giorni. I Cdc affermano che la nuova indicazione è in linea con la crescente evidenza che le persone con il coronavirus siano più infettive nei due giorni precedenti e nei tre giorni successivi allo sviluppo dei sintomi.

