New York (New York, Usa), 27 dic. (LaPresse/AP) – Coloro che hanno ricevuto la dose booster contro il Covid-19 e sono entrati in contatti con una persona positiva possono evitare la quarantena e indossare la mascherina in tutti gli ambienti per almeno 10 giorni. Lo prevedono le nuove raccomandazione dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie degli Stati Uniti.

