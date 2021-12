Milano, 27 dic. (LaPresse) – Nessun coprifuoco e nessun rinvio dell’inizio dell’anno scolastico in Francia. Lo ha annunciato il premier Jean Castex dopo il Consiglio dei ministri straordinario sul Covid. Castex ha indicato che in questa fase il governo rifiuta qualsiasi misura di coprifuoco, anche per il 31 dicembre: “Faremo il punto al prossimo Consiglio di difesa, convocato il 5 gennaio”. I ragazzi torneranno a scuola come previsto luned√¨ 3 gennaio, “naturalmente, amplificheremo la nostra politica di sorveglianza e screening nelle scuole all’inizio dell’anno scolastico”, ha affermato.

