Roma, 27 dic. (LaPresse) – “Le regole sulla quarantena vanno necessariamente riviste. Con l’aumento di casi positivi al Covid, bloccare a casa per precauzione ogni contatto, fa saltare il tracciamento: con questi numeri il personale non basta per fare tutti i tamponi”. Lo dice a LaPresse Filippo Anelli, presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata