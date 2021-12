Milano, 26 dic. (LaPresse) – “Preoccupazione vera, almeno qui in Italia, per l’inverno demografico”. È quanto espresso da papa Francesco nel corso dell’Angelus. “Sembra che tanti hanno perso l’illusione di andare avanti con figli, tante coppie preferiscono rimanere senza o con un solo figlio, è una tragedia. Facciamo tutto il possibile per riprendere una coscienza, per vincere questo inverno demografico che va contro le nostre famiglie, contro la nostra patria e contro il nostro futuro”, ha spiegato il pontefice.

