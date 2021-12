Il Cairo (Egitto), 26 dic. (LaPresse/AP) – Sono stati trovati in riva al mare nell’ovest della Libia, in due diverse località della città costiera di Khoms, i corpi senza vita di 27 migranti, fra cui ci sono un bambino e due donne. Lo riferisce la Mezzaluna rossa, aggiungendo che altri 3 migranti sono stati salvati e che sono in corso le ricerche per trovare eventuali altri sopravvissuti. È probabile che si tratti di persone annegate in recenti naufragi al largo della Libia.

