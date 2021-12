Milano, 26 dic. (LaPresse) – “Il rischio di terapia intensiva per i non vaccinati rispetto a chi ha la terza dose è: 85 volte maggiore per gli over 80; 12,8 volte maggiore per i 60-79; 6,1 volte maggiore per i 40-59”. Lo scrive su Twitter l’Istituto Superiore di Sanità.

