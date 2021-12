Milano, 26 dic. (LaPresse) – Niente viaggi per le donne afghane se non scortate da un parente maschio. È l’ultima direttiva del governo talebano, secondo quanto riporta Afp. Inoltre, il ministero per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio ha chiesto a tutti i proprietari di veicoli di offrire passaggi solo alle donne che indossano l’hijab islamico.

