Beni (Congo), 25 dic. (LaPresse/AP) – La bomba esplosa in Repubblica Democratica del Congo nel giorno di Natale davanti a un ristorante nella città orientale di Beni ha ucciso almeno sette persone. Il sindaco Narcisse Muteba Kashale ha detto che almeno due delle vittime sono bambini. I feriti, ha aggiunto, sono stati portati all’ospedale locale. “Sono in corso indagini per trovare gli autori di questo attacco terroristico”, ha spiegato all’AP.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata