Milano, 24 dic. (LaPresse) – L’Alta autorità per la sanità francese (HAS), in risposta alla diffusione esponenziale della variante Omicron in Francia, colpita dalla quinta ondata dell’epidemia di Covid-19, raccomanda di abbassare a tre mesi l’intervallo di tempo tra la seconda dose e il booster del vaccino e di fare la terza dose anche agli adolescenti dai 12 ai 17 anni più a rischio. “L’attuale preoccupante contesto epidemico giustifica un’accelerazione della campagna vaccinale accorciando il tempo tra la vaccinazione primaria e la dose di richiamo e aumentando il livello di protezione della popolazione”, afferma l’Has, citata dai media francesi.

