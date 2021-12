Milano, 24 dic. (LaPresse) – La Russia ha effettuato con successo un lancio di prova del missile ipersonico Zircon. “I test sono stati eseguiti con successo, in modo impeccabile. Questo è un grande evento nella vita del Paese e un passo essenziale per aumentare la sicurezza della Russia, aumentare la sua capacità di difesa”, ha detto il presidente Vladimir Putin durante una riunione del Consiglio di Stato, citato dall’agenzia Sputnik. Zircon è il primo missile da crociera ipersonico al mondo in grado di effettuare lunghi voli aerodinamici manovrando in strati densi dell’atmosfera utilizzando esclusivamente la propria potenza di propulsione. La velocità massima del missile raggiunge circa nove la velocità del suono. La sua gittata massima è di 1.000 chilometri.

