Firenze, 24 dic. (LaPresse) – Per l’elezione del presidente della Repubblica “il centrodestra sarà compatto. Ho invitato tutti gli amici del centrodestra alla riunione di ieri per gli auguri di Natale, il centrodestra si muoverà compatto, di nomi parleremo a gennaio. Adesso siamo alla vigilia del Santo Natale, lascio che i bambini aspettino Gesù bambino, noi più laicamente con l’anno nuovo vedremo di portare in dote agli italiani, facendo perdere poco tempo e cercando di trovare un accordo più ampio possibile, un presidente della Repubblica che garantisca tutti e che non necessariamente sia di sinistra come accaduto negli ultimi decenni”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a Firenze, a margine dell’inaugurazione di una sede del suo partito.

