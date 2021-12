Tokyo (Giappone), 24 dic. (LaPresse/AP) – Il Giappone ha annunciato che non invierà la delegazione di ministri per rappresentare il Governo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: al loro posto ci saranno tre funzionari olimpici. Si tratta di una risposta ‘mista’ alla mossa degli Stati Uniti per boicottare i Giochi come protesta contro le condizioni dei diritti umani in Cina.

