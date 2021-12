Roma, 24 dic. (LaPresse) – “Dio non cavalca la grandezza, ma si cala nella piccolezza. La piccolezza è la via che ha scelto per raggiungerci, per toccarci il cuore, per salvarci e riportarci a quello che conta”. Così Papa Francesco nell’Omelia della messa di Natale.

