Napoli, 24 dic. (LaPresse) – Il titolare di una pescheria a Boscoreale, in provincia di Napoli, è stato ucciso in tarda serata in un tentativo di rapina. E’ accaduto poco dopo le 22. I delinquenti hanno perpetrato una rapina a mano armata ai danni dell’attività, situata in via Giovanni della Rocca. Il titolare, Antonio Morone, di 41 anni, ha reagito e inseguito i rapinatori. Uno di questi, per assicurarsi la fuga, ha esploso alcuni colpi d’arma da fuoco. Uno di questi ha centrato il negoziante, ferendolo gravemente. L’uomo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. In corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata.

