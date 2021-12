Roma, 24 dic. (LaPresse) – “Individui o entità, all’interno o all’esterno della Libia, che ostacolano, minano, manipolano o falsificano il processo elettorale e la transizione politica” in Libia “saranno ritenuti responsabili e potranno essere sanzionati in conformità con la risoluzione 2571 del Consiglio di Sicurezza dell’Onu”. Lo affermano in una nota congiunta Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti.

