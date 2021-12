Roma, 24 dic. (LaPresse) – “Invitiamo le autorità libiche competenti a rispettare le aspirazioni del popolo libico a elezioni rapide determinando velocemente una data finale per le elezioni e pubblicando senza indugio l’elenco definitivo dei candidati presidenziali”. E’ l’appello lanciato da Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti in una nota congiunta dopo il rinvio del primo turno delle elezioni presidenziali in Libia.

