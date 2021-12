Milano, 24 dic. (LaPresse) – “Oggi, i libici avrebbero dovuto recarsi alle urne per decidere il loro futuro attraverso le elezioni. Le autorità libiche hanno ora confermato ufficialmente che questo momento è stato rinviato. Li invitiamo a elaborare rapidamente un piano e un calendario chiaro per tenere elezioni presidenziali e legislative inclusive, libere, eque e credibili il prima possibile e nel pieno rispetto della road map concordata”. Così l’alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.

