Hong Kong, 24 dic. (LaPresse/AP) – Dopo la rimozione dalla University of Hong Kong del monumento che commemorava la repressione di piazza Tiananmen, la Chinese University of Hong Kong ha abbattuto la ‘Dea della democrazia’, una statua basata sulla figura creata dagli studenti e portata in piazza nel 1989 poco prima della repressione. In un comunicato, l’Università cinese ha confermato la rimozione della statua e ha affermato di non aver mai autorizzato la sua esposizione e che nessuna organizzazione ha rivendicato la responsabilità della sua manutenzione e gestione. La Lingnan University, invece, ha rimosso un bassorilievo commemorativo per la “protezione generale della comunità universitaria dopo una recente valutazione”, ha riferito la radiotelevisione di Hong Kong gestita dal governo.

