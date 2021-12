Milano, 24 dic. (LaPresse) – La variante Omicron è stata confermata in 110 paesi e “ci sono prove consistenti che Omicron ha un sostanziale vantaggio di crescita rispetto a Delta. Si sta diffondendo in modo significativamente più veloce della variante Delta nei paesi con trasmissione comunitaria documentata, con un tempo di raddoppio di 2-3 giorni”. Lo sottolinea l’Organizzazione mondiale della sanità in una relazione tecnica.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata