Roma, 24 dic. (LaPresse) – Johnson ha affermato di non poter dire che la pandemia sia finita, ma ha sottolineato che molte persone hanno potuto festeggiare con più familiari quest’anno rispetto allo scorso. Nonostante il picco di contagi, ieri quasi 120mila, il governo ha decisono di non imporre ulteriori restrizioni prima di Natale ma non è esclusa una stretta successiva.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata