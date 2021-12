Milano, 24 dic. (LaPresse) – Sale l’incidenza settimanale Covid in Italia che continua ad aumentare, passando a 351 per 100.000 abitanti (17/12/2021 – 23/12/2021) rispetto a 241 per 100.000 abitanti (10/12/2021 –16/12/2021). È quanto emerge dal monitoraggio della Cabina di Regia dell’Istituto Superiore di Sanità.

