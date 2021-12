Milano, 24 dic. (LaPresse) – In forte aumento il numero di nuovi casi non associati a catene di trasmissione che salgono a 62.669 contor i 42.675 della settimana precedente. La percentuale dei casi rilevati attraverso l’attività di tracciamento dei contatti è in diminuzione (27% vs 31% la scorsa settimana). È quanto emerge dal monitoraggio della cabina di regia Iss.

