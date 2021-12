Milano, 24 dic. (LaPresse) – Nella lotta al Covid-19 “più che navigare a vista, navighiamo bendati. É già da giugno che si sa che si sarebbe dovuta fare la terza dose e l’Italia è uno dei Paesi in Europa più indietro nel somministrarla. Si sa che anche i vaccinati si infettano e possono infettare e abbiamo avuto un green pass che obiettivamente non era altro che un mezzo per fare vaccinare i cittadini ma sicuramente non era un modo per mettere le persone al sicuro”. A dirlo a LaPresse, invocando “misure più rigorose” è il professor Andrea Crisanti, docente di microbiologia all’Università di Padova. Per Crisanti è “un passo avanti”, anche se non risolutivo, il decreto Festività, varato ieri dal consiglio dei ministri che contiene la stretta alle regole da applicare per cercare di contenere il virus. “Se Israele pensa alla quarta dose, vuol dire che la terza dose non è risolutiva”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata