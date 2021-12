Milano, 24 dic. (LaPresse) – Grant Bailey, cittadino britannico di circa 50 anni, è scomparso in Afghanistan dopo essere stato stato arrestato dai talebani a Kabul. Lavorava per un’organizzazione non governativa. Una fonte della sicurezza britannica ha detto al Daily Mirror che l’ultima volta che ha dato sue notizie è stato sabato scorso ed è stato arrestato sotto la minaccia delle armi. Il ministero degli Esteri britannico sta cercando di localizzare Bailey. “Siamo consapevoli della detenzione di un cittadino britannico in Afghanistan e siamo stati in contatto con la sua famiglia per sostenerla”, ha detto un portavoce del ministero citato dal Guardian, secondo cui le mansioni lavorative di Bailey includevano il collegamento con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti su questioni relative alla sicurezza.

