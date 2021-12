Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Per quanto riguarda il lavoro, abbiamo cercato di garantire l’occupazione; ci siamo impegnati a non lasciare nessuno senza lavoro. Certo, la gestione del periodo di chiusura non è stata facile; so che c’è stato qualche problema; spero che si possano trovare soluzioni soddisfacenti attraverso il dialogo, cercando di venirsi incontro, sempre nel rispetto dei diritti dei lavoratori e del bene comune”. Così Papa Francesco nell’udienza ai dipendenti vaticani per gli auguri di Natale.

