New York (Usa), 23 dic. (LaPresse) – È morta la scrittrice statunitense Joan Didion. Aveva 87 anni. Ad annunciarlo è stata la sua casa editrice, la Penguin Random House. L’autrice è deceduta per complicazioni legate al morbo di Parkinson. Tra le sue opere più note e amate ‘L’anno del pensiero magico’ con cui ha vinto il National Book Award e le raccolte di saggi come ‘The White Album’ e ‘Slouching Towards Bethlehem’.

