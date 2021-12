Washington (Usa), 23 dic. (LaPresse) – L’agente di polizia Kim Potter è stata dichiarata colpevole di omicidio colposo di primo grado e secondo grado per la sparatoria costata la vita al giovane afroamericano Daunte Wright durante un fermo stradale, l’11 aprile a Minneapolis. Potter, 49 anni, è scoppiata in lacrime mentre raccontava la sua versione dei fatti, scusandosi alla fine e insistendo sul fatto che “non voleva ferire nessuno”. L’agente si è difesa sostenendo di aver usato per errore l’arma al posto del taser. La giuria popolare ha emesso il verdetto dopo 27 ore di camera di consiglio.

