Roma, 23 dic. (LaPresse) – “La ripresa è ben avviata. L’economia dell’Ue non è ancora sulla traiettoria che aveva prima della pandemia, ma è sulla buona strada per tornare ai livelli pre-crisi nei prossimi mesi”. Lo scrivono il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron in un articolo a doppia firma pubblicato sul Financial Times. “Anche le finanze pubbliche sono in via di risanamento: il rapporto debito–Pil nei Paesi dell’Ue si è stabilizzato ed è destinato a scendere nel 2022”, affermano i due leader.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata