Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Già prima della pandemia, le regole di bilancio dell’Ue andavano riformate. Sono troppo opache ed eccessivamente complesse. Hanno limitato il campo d’azione dei Governi durante le crisi e sovraccaricato di responsabilità la politica monetaria. Non hanno creato gli incentivi giusti per dare priorità a una spesa pubblica che guardi al futuro e rafforzi la nostra sovranità – ad esempio gli investimenti pubblici”. Lo scrivono sul Financial Times il presidente del COnsiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron. “Avremo bisogno di politiche di bilancio credibili, trasparenti e in grado di contribuire alla nostra ambizione collettiva di avere un’Europa più forte, più sostenibile e più giusta”, sottolineano i due leader.

