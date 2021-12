Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Il programma Next Generation EU è stato un successo – per i meccanismi che ha introdotto per la valutazione della qualità della spesa pubblica e per le sue modalità di finanziamento. In quanto tale, offre un utile modello per il futuro”. Lo scrivono il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron in un articolo a doppia firma pubblicato sul sito del Financial Times.

