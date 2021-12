Roma, 23 dic. (LaPresse) – “Abbiamo bisogno di più spazio di manovra e di margini di spesa sufficienti per prepararci al futuro e per garantire la nostra piena sovranità. Il debito per finanziare gli investimenti, che certamente gioveranno alle generazioni future e alla crescita di lungo termine, dovrà essere favorito dalle regole di bilancio, dato che questo tipo di spesa pubblica contribuisce alla sostenibilità di lungo termine del debito”. Lo scrivono sul Finacial Times il presidente del Consiglio Mario Draghi e il presidente francese Emmanuel Macron.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata