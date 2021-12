Roma, 23 dic. (LaPresse) – “La Cabina di regia sul Pnrr ci ha dato modo di condividere il buon lavoro svolto in questi mesi: tutti gli obiettivi fissati per il 2021 sono stati raggiunti e stiamo già lavorando agli step previsti nel primo trimestre 2022. Elemento chiave della prossima fase sarà il lavoro congiunto tra Dipartimento per la Coesione, Mef e amministrazioni titolari degli interventi per un monitoraggio preventivo del rispetto della Quota Sud del 40 per cento. Se finora era previsto solo un controllo ex-post, adesso si avrà anche una specifica verifica ex-ante: ogni singolo bando, avviso e provvedimento di riparto sarà esaminato prima della pubblicazione per vigilare che il Mezzogiorno non perda neppure un euro dei fondi a cui ha diritto. I primi risultati di questo screening saranno disponibili già nella primavera del 2022″. Così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale Mara Carfagna al termine della Cabina di regia sul Pnrr. (Segue)

